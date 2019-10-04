Сборная Италии объявила заявку на отборочные матчи Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определился с заявкой команды на ближайшие отборочные матчи Евро-2020.



Голкиперы: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Пьерлуиджи Голлини ("Аталанта"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино").



Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Кристиано Бираги, Данило Д’Амброзио (оба — "Интер"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Алессандро Флоренци, Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (все — "Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Алессио Романьоли ("Милан").



Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — "Интер"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Бриан Кристанте, Николо Дзаньоло (оба — "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Марко Верратти ("ПСЖ").



Нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Шанхай Шеньхуа"), Винченцо Грифо ("Фрайбург"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").

