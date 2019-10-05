Саутгейт готов увести игроков сборной Англии с поля в случае расистских выкриков болгарских фанатов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал понять, что будет готов увести своих футболистов с поля, если во время выездного матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии игроки англичан будут подвергаться оскорблениям по расовому признаку."У нас сейчас есть очень четкое понимание ситуации, потому что в Черногории у нас было меньше осознания того, что нам делать. А за последние несколько недель мы видели, как в Италии приостанавливали матчи, а судья делал объявление зрителям.Следующим шагом стала бы приостановка игры, а судья при этом увел бы футболистов с поля. Третьим шагом стал бы отказ от игры.Весь наш персонал знает, что нужно будет предпринять, если будут какие-либо признаки расистских оскорблений. У нас есть официальная позиция, мы хотим кое-что донести, если услышим такие оскорбления", - сказал Саутгейт.