Пропустивший матчи "Зенита" из-за травмы Кузяев прибудет в расположение сборной России

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прибудет в расположение сборной России, которая ведет подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 против национальных команд Шотландии и Кипра, утверждает "Спорт день за днем"

Фото: ФК "Зенит"

26-летний хавбек из-за мышечного повреждения не попадал в заявку "Зенита" на матчи с "Бенфикой" (3:1) и "Уралом" (3:1), однако это объяснялось желанием петербургского клуба поберечь футболиста. 7 октября Кузяев присоединится к команде Станислава Черчесова на базе в Новогорске. Итоговое решение об участии полузащитника "Зенита" в играх отборочного турнира Евро-2020 будет принято в расположении сборной.



Сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с Шотландией, а через три дня в Никосии проведет матч с Кипром в рамках отборочного турнира Евро-2020.