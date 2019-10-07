Сборная России в понедельник собралась в Новогорске для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 против команд Шотландии и Кипра, передает Sport24.
Сегодня команда проводит восстанавливающую тренировку. Все футболисты занимаются по разной программе. После установки некоторое пошли в тренажерный зал, остальные остались на поле. Также первое занятие проводят новички сборной Александр Соболев и Дмитрий Чистяков.
Сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с Шотландией, а через три дня в Никосии проведет матч с Кипром.
Сборная России проводит восстанавливающую тренировку в Новогорске
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