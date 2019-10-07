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Дмитрий Чистяков: знаю ли партнёров по сборной в лицо? Конечно. Футбол смотрю

Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков прокомментировал дебютный вызов в сборную Россию на матчи отборочного этапа Евро-2020 против команд Шотландии и Кипра
Фото: wikimedia.org
- Насколько тяжело вливаться новичкам? Здесь хороший коллектив, все ребята здороваются, подбадривают. Поэтому атмосфера [располагает]. Я много раз приходил в новые коллективы: если человек хороший, проблем не возникает.

- Большой сюрприз для тебя вызов в сборную?

- Конечно. Полгода назад я был в ФНЛ. Каждый футболист стремится к попаданию в сборную. На этот сезон я себе поставил задачу закрепиться в составе "Ростова", а попал в национальную команду. Приятно.

О чём разговаривал с Черчесовым? Это наше, не могу. Да нет, ничего особенного: работай, доказывай и посмотрим, всё будет.

Ещё не получилось ни с кем особо пообщаться, только с Пашей Могилевцем и Серёгой Петровым. Не со всеми ещё знаком. Знаю ли партнёров по сборной в лицо? Конечно. Футбол смотрю.

- Какие чувства от первой тренировки?

- Приятно, волнительно. Мандраж [небольшой] был.

Шутки от Дзюбы? Пока ещё не было. Сказал только, что видел меня на поле, приятно играть в одной команде, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Чистяков Сборная России
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