- Насколько тяжело вливаться новичкам? Здесь хороший коллектив, все ребята здороваются, подбадривают. Поэтому атмосфера [располагает]. Я много раз приходил в новые коллективы: если человек хороший, проблем не возникает.
- Большой сюрприз для тебя вызов в сборную?
- Конечно. Полгода назад я был в ФНЛ. Каждый футболист стремится к попаданию в сборную. На этот сезон я себе поставил задачу закрепиться в составе "Ростова", а попал в национальную команду. Приятно.
О чём разговаривал с Черчесовым? Это наше, не могу. Да нет, ничего особенного: работай, доказывай и посмотрим, всё будет.
Ещё не получилось ни с кем особо пообщаться, только с Пашей Могилевцем и Серёгой Петровым. Не со всеми ещё знаком. Знаю ли партнёров по сборной в лицо? Конечно. Футбол смотрю.
- Какие чувства от первой тренировки?
- Приятно, волнительно. Мандраж [небольшой] был.
Шутки от Дзюбы? Пока ещё не было. Сказал только, что видел меня на поле, приятно играть в одной команде, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info
Дмитрий Чистяков: знаю ли партнёров по сборной в лицо? Конечно. Футбол смотрю
Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков прокомментировал дебютный вызов в сборную Россию на матчи отборочного этапа Евро-2020 против команд Шотландии и Кипра
Фото: wikimedia.org
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