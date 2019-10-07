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"Пойдем любого игрока побьем". Дзюба встретился с мальчиком с прической Ибрагимовича

Прохор Ильиных, прославившийся мальчик с прической в стиле Златана Ибрагимовича, посетил тренировку сборной России в Новогорске.


После занятия Прохор сфотографировался и поговорил с капитаном команды Артемом Дзюбой. Нападающий спросил, предложил ли кто-нибудь парню чай, а также предложил побить любого из футболистов сборной, передает Sport24.

Напомним, Прохор, который является поклонником шведского нападающего Златана Ибрагимовича, пришел в школу с выбритыми висками и собранными в хвост обесцвеченными волосами на макушке, что не понравилось руководству учебного заведения. Родителям мальчика даже порекомендовали перевести ребенка на домашнее обучение. После этого за мальчика вступился ряд известных футбольных людей России.


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Теги: Дзюба Сборная России
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