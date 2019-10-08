Соболев лучше для сборной даже при здоровом Смолове. Вот почему

Интересная деталь: Черчесов лично позвонил футболисту, чтобы сообщить о вызове. Да и комментируя несколько раньше состав сборной, Станислав Саламович персоны Соболева коснулся, не дожидаясь, когда его спросят журналисты. И когда случилась эта травма Смолова (кстати, действительно ли настолько серьезная?), все произошло уж очень быстро. Ощущение, что Черчесов только ждал повода. Который, по его выражению, просто «бог послал».
Вообще в этой истории многое чудесно. Как раз в последнее время в СМИ появилось подряд несколько вбросов об интересе к Соболеву со стороны «Галатасарая», «Спартака», ЦСКА, «Зенита» (нужное подчеркнуть). Сам футболист в очередной раз высказался, что, мол, его интересуют в настоящее время только «Крылья Советов», а в будущем времени — английская премьер-лига.
И почти тут же грянуло сообщение о том, что российского бомбардира готов рассматривать в качестве возможного приобретения сам Уле Гуннар Сульшер. В принципе, нет ничего совсем уж сверхъестественного в том, что в шорт-лист топ-клуба (на самом деле на данный момент середняка АПЛ) попал лучший бомбардир одного из внутренних чемпионатов. Надо ж понимать, что это не готовая замена Лукаку, не уже сформированный список интересов, а скорее прикидки, к кому можно было бы приглядеться. И, в общем-то, Соболев с его фактурой в майке «Манчестер Юнайтед» смотрелся бы вполне органично (может, еще и будет смотреться, почему нет).
Загвоздка в одном, и она всем известна, Сульшеру уж точно. Чтоб попасть в «МЮ» или даже в «Уотфорд», нужны игры за сборную. А их у Соболева нет и вроде как в самое ближайшее время не предвиделось. До 20-й минуты матча «Локо» с «Арсеналом» (не лондонским). Теперь предвидятся. Спешл фо Уле Гуннар. И не только для него. Ведь чуть позже возник в СМИ загадочный скаут «Арсенала» лондонского, который то ли был на матче «Сочи» - «Крылья Советов», то ли это чья-то шутка или фантазия.
Такая череда чудесных событий очень смахивает на грамотную работу агента. Не секрет, что как раз недавно Соболев, работавший с Александром Маньяковым, «запартнерился» еще и с агентством Павла Андреева. И вот сразу какая «движуха».
Помнится, слегка похожим образом в «бронзовую» сборную-2008 въехал Олег Иванов. Он в список отправляющихся на ЧЕ не попал, но сначала остался в расположении сборной «участвовать в тренировочном процессе», а в последний миг все-таки был внесен в заявку после травмы Погребняка. В итоге стал бронзовым призером чемпионата Европы и получил заслуженного мастера спорта, не сыграв за сборную ни минуты, даже в товарищеском матче (дебютировал за главную команду страны он только спустя семь лет).
Главным тренером той сборной, как вы помните, был Гус Хиддинк, а интересы Иванова и клуба «Крылья Советов», за который тогда выступал игрок, представлял Герман Ткаченко. Скажем так, это были люди из одного круга общения, вместе с Романом Абрамовичем.
Но это только внешняя схожесть ситуаций. Даже если пока главный двигатель событий — действительно представители Соболева, которые грамотно используют ситуацию, а в чем-то ее и моделируют. У Иванова 11 лет назад не было ни малейшего шанса сыграть за сборную — он там явно находился для количества и для обоснования будущего ценника. Кстати, после него и до нынешнего момента ни один действующий игрок «Крыльев» в первую сборную страны не вызывался. И вот теперь у Соболева вероятность выйти на поле в майке главной команды страны есть. И может быть, это произойдет раньше, чем кажется.
Дело в том, что у нынешней сборной Черчесова, как бы к этому ни относиться, есть определенная концепция построения игры. И она заточена скорее на Дзюбу, чем на Смолова. Соболев и по фактуре, и по манере действий напоминает сами знаете кого. Не зря же его еще в томские времена называли «сибирским Дзюбой». Потому он при необходимости может выйти на замену форварду «Зенита» без изменения структуры игры.
Ну а если не дай бог возникнет необходимость отыгрываться и доводить дело до интенсивных навесов в штрафную — в таких случаях эффективнее выглядит комплект из двух габаритных форвардов, чем «большой плюс маленький». И тут тоже Соболев оказывается предпочтительнее, чем Смолов.
В общем-то, характерно, что третий форвард из ныне вызванных (точнее, второй) — Комличенко, который тоже скорее типаж Дзюбы, чем Смолова. По логике, «в очереди» на замену Комличенко как раз и должен иметь приоритет, потому что вызван в сборную уже во второй раз подряд. Но кто знает логику Черчесова? Возможно всякое.
Потому не будет совсем уж удивительным, если шанс Соболеву Черчесов даст уже на Кипре. А может, и в Лужниках. Чтоб привыкал к британскому футболу.
Фото: rfs.ru, nevasport.ru, vgc.no