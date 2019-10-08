Кто должен быть в сборной?

Соболев Смолов И Соболев, и Смолов, лишний Комличенко Все четверо





Соболев лучше для сборной даже при здоровом Смолове. Вот почему

В сборной России по футболу замена. Вместо травмированного Смолова в Новогорск вызван Александр Соболев. Почему это лучше для всех и чем лучше?