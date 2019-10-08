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Соболев лучше для сборной даже при здоровом Смолове. Вот почему

В сборной России по футболу замена. Вместо травмированного Смолова в Новогорск вызван Александр Соболев. Почему это лучше для всех и чем лучше?
На момент принятия Черчесовым этого решения Соболев был единоличным лидером среди бомбардиров чемпионата России. Но Черчесов нас давно приучил к тому, что он лучших бомбардиров в сборную не вызывает. Еще со времен, когда больше всех забивал Чалов. Потому главный тренер сборной явно руководствовался не статистическими данными.

Интересная деталь: Черчесов лично позвонил футболисту, чтобы сообщить о вызове. Да и комментируя несколько раньше состав сборной, Станислав Саламович персоны Соболева коснулся, не дожидаясь, когда его спросят журналисты. И когда случилась эта травма Смолова (кстати, действительно ли настолько серьезная?), все произошло уж очень быстро. Ощущение, что Черчесов только ждал повода. Который, по его выражению, просто «бог послал».

Соболев лучше для сборной даже при здоровом Смолове. Вот почему


Вообще в этой истории многое чудесно. Как раз в последнее время в СМИ появилось подряд несколько вбросов об интересе к Соболеву со стороны «Галатасарая», «Спартака», ЦСКА, «Зенита» (нужное подчеркнуть). Сам футболист в очередной раз высказался, что, мол, его интересуют в настоящее время только «Крылья Советов», а в будущем времени — английская премьер-лига.

И почти тут же грянуло сообщение о том, что российского бомбардира готов рассматривать в качестве возможного приобретения сам Уле Гуннар Сульшер. В принципе, нет ничего совсем уж сверхъестественного в том, что в шорт-лист топ-клуба (на самом деле на данный момент середняка АПЛ) попал лучший бомбардир одного из внутренних чемпионатов. Надо ж понимать, что это не готовая замена Лукаку, не уже сформированный список интересов, а скорее прикидки, к кому можно было бы приглядеться. И, в общем-то, Соболев с его фактурой в майке «Манчестер Юнайтед» смотрелся бы вполне органично (может, еще и будет смотреться, почему нет).

Загвоздка в одном, и она всем известна, Сульшеру уж точно. Чтоб попасть в «МЮ» или даже в «Уотфорд», нужны игры за сборную. А их у Соболева нет и вроде как в самое ближайшее время не предвиделось. До 20-й минуты матча «Локо» с «Арсеналом» (не лондонским). Теперь предвидятся. Спешл фо Уле Гуннар. И не только для него. Ведь чуть позже возник в СМИ загадочный скаут «Арсенала» лондонского, который то ли был на матче «Сочи» - «Крылья Советов», то ли это чья-то шутка или фантазия.

Такая череда чудесных событий очень смахивает на грамотную работу агента. Не секрет, что как раз недавно Соболев, работавший с Александром Маньяковым, «запартнерился» еще и с агентством Павла Андреева. И вот сразу какая «движуха».

Помнится, слегка похожим образом в «бронзовую» сборную-2008 въехал Олег Иванов. Он в список отправляющихся на ЧЕ не попал, но сначала остался в расположении сборной «участвовать в тренировочном процессе», а в последний миг все-таки был внесен в заявку после травмы Погребняка. В итоге стал бронзовым призером чемпионата Европы и получил заслуженного мастера спорта, не сыграв за сборную ни минуты, даже в товарищеском матче (дебютировал за главную команду страны он только спустя семь лет).

Главным тренером той сборной, как вы помните, был Гус Хиддинк, а интересы Иванова и клуба «Крылья Советов», за который тогда выступал игрок, представлял Герман Ткаченко. Скажем так, это были люди из одного круга общения, вместе с Романом Абрамовичем.

Но это только внешняя схожесть ситуаций. Даже если пока главный двигатель событий — действительно представители Соболева, которые грамотно используют ситуацию, а в чем-то ее и моделируют. У Иванова 11 лет назад не было ни малейшего шанса сыграть за сборную — он там явно находился для количества и для обоснования будущего ценника. Кстати, после него и до нынешнего момента ни один действующий игрок «Крыльев» в первую сборную страны не вызывался. И вот теперь у Соболева вероятность выйти на поле в майке главной команды страны есть. И может быть, это произойдет раньше, чем кажется.

Дело в том, что у нынешней сборной Черчесова, как бы к этому ни относиться, есть определенная концепция построения игры. И она заточена скорее на Дзюбу, чем на Смолова. Соболев и по фактуре, и по манере действий напоминает сами знаете кого. Не зря же его еще в томские времена называли «сибирским Дзюбой». Потому он при необходимости может выйти на замену форварду «Зенита» без изменения структуры игры.

Ну а если не дай бог возникнет необходимость отыгрываться и доводить дело до интенсивных навесов в штрафную — в таких случаях эффективнее выглядит комплект из двух габаритных форвардов, чем «большой плюс маленький». И тут тоже Соболев оказывается предпочтительнее, чем Смолов.



В общем-то, характерно, что третий форвард из ныне вызванных (точнее, второй) — Комличенко, который тоже скорее типаж Дзюбы, чем Смолова. По логике, «в очереди» на замену Комличенко как раз и должен иметь приоритет, потому что вызван в сборную уже во второй раз подряд. Но кто знает логику Черчесова? Возможно всякое.

Потому не будет совсем уж удивительным, если шанс Соболеву Черчесов даст уже на Кипре. А может, и в Лужниках. Чтоб привыкал к британскому футболу.

Фото: rfs.ru, nevasport.ru, vgc.no


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Теги: Сборная России Соболев Смолов Черчесов Сульшер Крылья Советов
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