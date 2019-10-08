Семенов: мне довольно комфортно с Джикией в центре защиты

Защитник сборной России Андрей Семенов прокомментировал ход подготовки к матчам отбора к Евро-2020 с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября).

Фото: официальный сайт РФС

"Отрабатываем определенные схемы. Я думаю только игра покажет, насколько мы готовы, не будем раскрывать карты. Приехал в сборную в хорошем физическом и моральном состоянии. В сборную всегда прибываешь с радостью и с большой ответственностью подходишь к играм. Игра с шотландцами? У нас все последние матчи довольно эмоциальные. Трибуны всегда гонят команду вперёд, надеюсь, и сейчас будет так же. Игра с Джикией в центре обороны? Мне довольно комфортно с ним, не знаю, как ему со мной. Но, думаю, мы хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга", - передает слова Семенова корреспондент Rusfootball.info.