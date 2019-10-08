Баринов: не знаю, чем могут удивить шотландцы

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал ход подготовки к матчам отбора к Евро-2020 с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября).

фото: официальный сайт ФК "Локомотив"

"Не знаю, чем могут удивить шотландцы. Может, если двух нападающих поставят.



У каждого из 25 вызванных в сборную есть шанс. Если мне его дадут, я постараюсь воспользоваться. Игроки "Спартака" в сборной после пяти поражений? Стараемся поддерживать. Джикию я подбадривал, мы с ним хорошо общаемся. У них все еще наладится.



Английские скауты на матче с шотландцами? Конечно, играть в Англии является моей мечтой, наверное, как и каждого футболиста", - передает слова Баринова корреспондент Rusfootball.info.