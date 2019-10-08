Петров: в "Лужниках" побываю первый раз, хочется увидеть аншлаг

Защитник сборной России Сергей Петров прокомментировал ход подготовки к матчам отбора к Евро-2020 с Шотландией (10 октября) и Кипром (13 октября).

Фото: ФК "Краснодар"

"Момент Джикии и Скопинцева? Не общался по этому поводу с ним. Обидно, что Скопинцев получил травму, но так бывает, это футбол.



Конкуренция с Фернандесом делает меня только сильнее. Конкуренция никогда не мешала. У нас хороший коллектив, всегда приятно приезжать в сборную. В Новогорске все хорошо, но сравнивать с Краснодаром не буду.



В "Лужниках" побываю первый раз. Пока не знаю, буду ли играть. Но все равно хочется увидеть полный стадион", — передает слова Петрова корреспондент Rusfootball.info.