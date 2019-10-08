Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился радостью о тома, что вновь возвращается в состав национальной команды.
"Всегда рад снова вернуться на родину, чтобы представлять сборную страны. Приятно повидаться с друзьями, с которыми прошли уже столько битв. Вместе мы снова выйдем на поле биться, что прославить Португалию!" — написал Роналду в твиттере.
Роналду: всегда рад вернуться на родину, чтобы представлять сборную Португалии
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