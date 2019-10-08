Женская сборная России проиграла Голландии в отборе к Евро-2021

Женская сборная России уступила в выездном матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 против Нидерландов (0:2).



В первом тайме россиянки не реализовали пенальти и попали в штангу, так и не сумев распечатать ворота противниц.



В итоге Голландия возглавила группа А с 12 очками после четырёх игр, а Россия с тремя сыгранными матчами и шестью очками делит второе место со Словенией (4 матча) и Косово (3). 10 апреля наша команда сыграет с Турцией.