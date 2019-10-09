Сборная России продолжает подготовку в Новогорске к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Как сообщает Sport24, все вызванные футболисты начали занятие в общей группе, в том числе Марио Фернандес, Далер Кузяев и Дмитрий Баринов.
Накануне Марио Фернандес работал по индивидуальной программе под присмотром физиотерапевта. Сообщалось, что защитник ЦСКА продолжит тренироваться в этом режиме. Далер Кузяев и Дмитрий Баринов 8 октября работали с ограничениями.
Сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с Шотландией, а через три дня в Никосии проведет матч с Кипром.
Сборная России проводит тренировку в полном составе
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