На матч Россия — Шотландия реализовано почти 60 тысяч билетов

РФС реализовал почти 60 тысяч билетов на домашний отборочный матч Евро-2020 с командой Шотландии, сообщили "СЭ" в пресс-службе организации . Встреча пройдет в четверг, 10 октября в "Лужниках".

Фото: РИА Новости

Напомним, что при определенных обстоятельствах в матче сборная России может решить вопрос выхода в финальную часть Евро-2020. Для этого команде Станислава Черчесова нужно обыграть шотландцев и ждать ничейного результата в матче сборных Кипра и Казахстана.