Дзюба рассказал, шутят ли в сборной России над Соболевым

Капитан сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос о том, как в национальной команде относятся к ее дебютанту Александру Соболеву из "Крыльев Советов".

фото: официальный сайт РФС

"Шутим ли уже над Соболевым в "Манчестер Юнайтед"? Нужно немножко времени чтобы адаптироваться, чтобы начать над ним шутить, чтобы он не почувствовал ревности. Есть время шуткам, есть время подколам. Но сейчас не то. Ему сначала нужно адаптироваться", — передает слова Дзюбы корреспондент Rusfootball.info.