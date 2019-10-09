» » Черчесов: в нашей группе всё впереди

Черчесов: в нашей группе всё впереди

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему было решено провести предыгровую тренировку не в "Лужниках"? и прокомментировал турнирное положение команды в отборочной группе
Фото: RT
— Россия решила вопрос по выходу на Евро, а Шотландия показала себя не очень? В нашей группе все впереди. Нам предстоит еще четыре игры. Понятно, есть турнирная таблица, которую мы сами сделали.

Что касается сборной Шотландии, мы готовимся к ответственному матчу. Вообще, хотелось бы говорить про свою команду.

- Почему решили провести предыгровую тренировку в Новогорске, а не в "Лужниках"?

- До "Лужников" ехать далеко, это не целесообразно. Решили провести предыгровую здесь. Тем более, с "Лужниками" мы знакомы, знакомиться нам не надо. Согласитесь, два часа в дороге могут сломать любые планы.

Шотландия не представляет большой опасности? У нас матч, 12 очков ещё можно в ту или иную сторону поделить. Так что мы серьезно готовимся, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Черчесов сборная России сборная Шотландии
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Администратор "Локомотива" дисквалифицирован на три матча Кубка России
ЦСКА 14 октября сыграет против "Коломны"
Канчельскис: проблем с Шотландией у сборной России не будет
Генеральная прокуратура попросила отложить судебное расследование по делу Алдонина
Игнатьев: у сборной России есть психологическое преимущество над Шотландией
Карасев рассудит Италию и Грецию в отборе Евро-2020, Иванов — Мальту и Швецию 1
Алдонин: мы предъявили иск к МВД. Кто-то же должен нести ответственность 1
Та покинул расположение сборной Германии из-за болезни
"Арсенал" проведет сборы в Новогорске и в закрытом режиме сыграет товарищеский матч
"Ювентус" предложит за Погба в январе двоих игроков
Мбаппе покинул расположение сборной Франции
Черчесов: два дня — мало для оценки Соболева 2
Черчесов: в нашей группе всё впереди
Дзюба рассказал, шутят ли в сборной России над Соболевым
Дзюба: вы как-то странно к сборной Шотландии относитесь
Дзюба жестко раскритиковал СМИ за обвинения Лунева 21
Черчесов: никаких проблем нет, все тренируются в общей группе 1
"Милан" назначил Пиоли главным тренером
На матч Россия — Шотландия реализовано почти 60 тысяч билетов 2
Федерация регби России призвала футболистов отомстить шотландцам 4
«Филимонов... Ах! Боже мой!» 20 лет украинской победе в «Лужниках» 1
Аллегри назвал условие, при котором возглавит "Манчестер Юнайтед" 2
Ибрагимович: я еще способен на многое в Италии и других странах
Укравшему у Ари часы на 23 млн рублей грозит до 10 лет тюрьмы 8
Сборная России проводит тренировку в полном составе
Телеведущая ответила на призыв фанатов "Наполи" показать грудь 3
Панов: после матча с Украиной в 1999-м был опустошен, не полетел с "Зенитом" на игру 4
Месси назвал самую сильную команду, против которой играл 1
Голованов рассказал, как родилась фраза "Боже мой" после ляпа Филимонова 7
Пике: никогда не надевал футболку "Реала", у меня аллергия на нее 1
Все новости