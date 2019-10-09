Черчесов: в нашей группе всё впереди

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему было решено провести предыгровую тренировку не в "Лужниках"? и прокомментировал турнирное положение команды в отборочной группе

Фото: RT

— Россия решила вопрос по выходу на Евро, а Шотландия показала себя не очень? В нашей группе все впереди. Нам предстоит еще четыре игры. Понятно, есть турнирная таблица, которую мы сами сделали.



Что касается сборной Шотландии, мы готовимся к ответственному матчу. Вообще, хотелось бы говорить про свою команду.



- Почему решили провести предыгровую тренировку в Новогорске, а не в "Лужниках"?



- До "Лужников" ехать далеко, это не целесообразно. Решили провести предыгровую здесь. Тем более, с "Лужниками" мы знакомы, знакомиться нам не надо. Согласитесь, два часа в дороге могут сломать любые планы.



Шотландия не представляет большой опасности? У нас матч, 12 очков ещё можно в ту или иную сторону поделить. Так что мы серьезно готовимся, - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info