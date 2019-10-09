Карасев рассудит Италию и Грецию в отборе Евро-2020, Иванов — Мальту и Швецию

Российские арбитры делегированы на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года. Сергей Карасев будет работать на игре Италия — Греция. Ассистенты рефери — Игорь Демешко, Максим Гаврилин. Четвертый арбитр — Виталий Мешков. Встреча состоится в Риме 12 октября. Начало — в 21:45 мск.Сергей Иванов будет работать на матче Мальта — Швеция. Ассистенты рефери — Роман Усачев, Валерий Данченко. Четвертый арбитр — Сергей Лапочкин. Матч пройдет в Та-Али. Начало — в 21:45 мск.