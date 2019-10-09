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Маршалл: мы сделаем все, чтобы сыграть как можно лучше

Вратарь сборной Шотландии Дэвид Маршалл поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2020 с Россией, передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Sky Sports
- Насколько важно для сборной Шотландии набрать форму и набрать уверенность?

- Да, это самый важный момент. Мы постараемся занять как можно высокое место в группе. Матчи в ноябре должны ответить на вопрос что мы за команда.

- Последнее время защитники сборной Шотландии показывают невысокий класс игры. Насколько тяжело для вратаря играть в такой ситуации?

- Действительно, у нас есть определенные проблемы в защите. Тяжело, когда команда не выигрывает. Есть определенные трудности. Будем надеяться, что мы сумеем наладить нашу игру и приобретем хорошую форму к матчам Лиги Наций.

- В последних матча у вас было много работы. Что ждет вас завтра?

- Россия - довольно сильная команда. Они будут стремиться доминировать по ходу матча. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы сыграть как можно лучше.

- Насколько важно достигнуть положительного результата в матче против России?

- Естественно, эти четыре игры будут иметь большое значение в плане приобретения уверенности себе. Наша задача - подготовиться к марту, к плей-офф Лиги Наций. Если сыграем хорошо в 4 матчах, то это придаст нам уверенности.

- Шотландия - молодая сборная. Как вы можете помочь молодым игрокам в команде?

- Да, если смотреть на возраст, сборная достаточно молодая. Но если посмотреть на их класс, то это достаточно опытные игроки. Никаких проблем у новичков в сборной не будет. Будем делать все, что от нас зависит, чтобы их поддержать.


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Теги: Сборная Шотландии Сборная России
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