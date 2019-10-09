Тренер Шотландии: в Россию тоже не верили до ЧМ, но вы переломили эту ситуацию

Фото: Getty Images

- В сборной Шотландии много травм последнее время? Когда кто-то получает травму, выбывает из состава, это даёт возможность более молодым игрокам проявить себя. Это неотъемлемая часть игры за сборную.- Футбол это такая вещь, в которой всё взаимосвязано. Нам необходимо укреплять оборону. Некоторых голов из пропущенных нами в последнее время можно было избежать, [но] работать мы будем над игрой в целом.Возможные эксперименты? Их не будет. Очень важно набрать максимум очков в оставшихся встречах в группе. Особенно важна игра, которая ждёт нас завтра. Мы надеемся взять очки. Для нас важно показать хорошую игру, потому что после неё всегда приходят очки.- Безотносительно регбийного матча мы с уважением относимся к сборной России по футболу. Мы знаем, что нас ждёт непростая игра, и мы сделаем всё, что от нас зависит.Я был в "Лужниках" в 2008-м году, тогда мы играли против "Челси" и нам всё очень понравилось. Поле было замечательное. Сейчас состояние изменилось, но газон выглядит неплохо.Слова Дзюбы, который сказал, что шотландские медиа слишком критикуют сборную? Мы уже обсудили этот момент. Мне показалось, что Артём сказал очень хорошо. Мне понравился его комментарий. В сборную России тоже не очень верили накануне Чемпионата мира, но вам удалось переломить эту ситуацию, и теперь вся страна болеет за сборную. Мы надеемся, что нам удастся подобное - убедить наших болельщиков поддерживать команду.Задержка рейса? Такое бывает всегда. Никакие оправдания нам завтра не понадобятся, - приводит слова тренера сборной Шотландии корреспондент