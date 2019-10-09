Ефремов: у нас были матчи ужаснее, чем с Украиной

Российский актёр и болельщик Михаил Ефремов поделился воспоминаниями о матче отборочного этапа чемпионата Европы-2000 года между сборными России и Украины (1:1).



Фото: ФК "Спартак"