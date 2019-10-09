Борис Игнатьев: не играет роли, сейчас или после матча с Кипром выйдем на ЧЕ-2020 - важно, что мы решим эту задачу

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился мыслями о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 с командой Шотландии.

Фото: "СЭ"

- Как предстоящая встреча со сборной Шотландии будет отличаться от той, что была в прошлом месяце?



- Ну, во-первых, это будет домашняя игра. Как бы там ни было, в родных стенах, когда тебя поддерживают болельщики и приходят родственники, играть проще. Ты мотивируешься еще больше, достаешь внутренние ресурсы. Это самое главное. Второй момент - сейчас мы не играем вслепую. Перед поединком в Шотландии, конечно, было у всех некое волнение и наработанный стереотип британского футбола, где команды ведут бескомпромиссную борьбу, где хорошее движение и высокие скорости, много игры на "втором этаже". И команды там себя проявляют по отношению к сопернику очень неуступчиво, и многие психологически ломаются. Да, в том матче мы победили. Причем, различая все посылы, о которых я говорю. Мы выглядели убедительнее в плане организации командных устремлений. И сегодня, имея большую разницу в очках, мы будем дома играть спокойнее. Потому что даже если будет осечка, ничего страшного не произойдет. Отсюда психологический позитив: очковый запас даст возможность нашим игрокам проявить все свои лучшие качества. Черчесов в любом случае умеет настраивать на победный лад. Я далек от мысли говорить, что мы обязательно выиграем, но уверен, что наша команда будет делать все возможное, чтобы не ударить в грязь лицом. Я настроен на положительный результат.



- При удачном раскладе сборная России может выйти на чемпионат Европы уже в четверг. Для этого надо самим побеждать команду Шотландии и надеяться на ничью в матче между сборными Кипра и Казахстана.



- Прекрасно. Мы к этому и стремимся. Только не играет роли завтра или, например, после нашей встречи с Кипром - важно, что мы решим эту задачу. Но если мы сейчас это сделаем, то у нас раздвигается "коридор" для подготовки, появится возможность для маневра: мы можем просмотреть кандидатов для ЧЕ-2020, узнать их возможности, чтобы потом не тратить время на этот вопрос.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info