"Новички однозначно заслужили место в сборной. Ребята хорошо проявили себя в этом сезоне и получили приглашение — так и должно быть. Однако вряд ли им дадут шанс выйти на поле уже в ближайших матчах. Все-таки этот сбор для Соболева и Чистякова больше ознакомительный. У сборной есть основной состав, и сейчас нет смысла что-то кардинально менять", — цитируют Мостового "Известия".
Сборная России 10 октября в Москве на стадионе "Лужники" сыграет с Шотландией, а через три дня в Никосии проведет матч с Кипром.
Мостовой оценил шансы Соболева и Чистякова сыграть за сборную в ближайших матчах
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о вызове защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова и форварда "Крыльев" Александра Соболева в национальную команду на матчи отбора к Евро-2020 с Шотландией и Кипром.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»