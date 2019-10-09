Мостовой оценил шансы Соболева и Чистякова сыграть за сборную в ближайших матчах

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о вызове защитника "Ростова" Дмитрия Чистякова и форварда "Крыльев" Александра Соболева в национальную команду на матчи отбора к Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

Фото: Getty Images