"Практически не сомневаюсь в победе сборной России. Более того, думаю, что Россия выиграет уверенно по счету. В Глазго наши долго запрягали, но когда начали играть на нужных скоростях, разница в классе стала очевидной. Россия давно не играла в "Лужниках". Думаю, будет полный стадион, так что при такой поддержке и прохладной погоде ноги сами должны вести мяч к чужим воротам. Уверен, что лучше в этом преуспеет сборная России", — цитирует Черданцева сайт БК "Олимп".
Матч Россия — Шотландия пройдет 10 октября в "Лужниках". Начало — 21:45 мск.
Черданцев: Россия уверенно обыграет Шотландию по счету
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев сделал прогноз на отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Шотландии.
Фото: пресс-служба канала "Матч ТВ"
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