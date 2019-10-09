Глава УЕФА Александер Чеферин оценил готовность Санкт-Петербурга к проведению игр чемпионата Европы-2020.
"Санкт-Петербург абсолютно готов, мы видели это в прошлом году на чемпионате мира. Это был настоящий тест на готовность, и пройден он был превосходно. Я имел возможность оценить сам, поэтому в отношении российской стороны УЕФА не переживает.
Россия выдвинула Санкт-Петербург, но позже мы решили провести там еще и финал Лиги чемпионов, потому что это будет отличный опыт. Мы понимаем, что он должен проходить в разных странах Европы, но в то же время необходимо место с превосходной инфраструктурой. И чтобы для болельщиков это была интересная поездка", — цитирует Чеферина RT на русском.
Напомним, чемпионат Европы в следующем году пройдет на 12 стадионах 12 городов 11 государств. В список арен вошла и "Газпром Арена" в России.
Глава УЕФА оценил готовность Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020
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