"Надеюсь, на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом ещe. Сейчас, по-моему, как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта чудовищная война.
Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Хотя политики могут, как всегда, всe испортить", — сказал Уткин на своем канале в YouTube.
Напомним, что на данный момент УЕФА разводит российские и украинские сборные и клубы.
Уткин рассказал о желании увидеть матч сборных России и Украины на Евро-2020
Журналист Василий Уткин рассказал, что хотел бы увидеть встречу между сборными России и Украины на Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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