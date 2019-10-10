Пресс-служба аэропорта Кольцово рассказала, сможет ли молодежная сборная Польши прилететь на матч против сборной России. Аэропорт перестал принимать рейсы после экстренной посадки военного самолета Ан-12.
"В настоящее время взлетно-посадочные операции в нашем аэропорту не осуществляются. Однако в скором времени мы снова начнем принимать и отправлять воздушные суда, так что сборная Польши сможет прилететь", — сообщили в пресс-службе аэропорта Sport24.
Матч квалификации чемпионата Европы 2021 года Россия — Польша состоится 11 октября. Начало — в 17:00 мск.
Аэропорт Кольцово: польские футболисты смогут прилететь, несмотря на аварию Ан-12
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