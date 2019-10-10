Ещё не формальность, охота продолжается. Сегодня играем против Шотландии

Есть ли шансы всё растерять? Похоже, нет
Ключевую часть отбора на чемпионат Европы наша команда провела солидно. После закономерного поражения от Бельгии на выезде последовала серия в пять побед подряд. В их числе две над Казахстаном и гостевая над Шотландией. Всё и так сложилось отлично, но британцы, которые изначально считались нашими главными соперниками за вторую строчку, ещё и проиграли в Нур-Султане.
Итог – за четыре тура до окончания квалификации у сборной России преимущество в 8 очков перед третьим Казахстаном и 9 перед Шотландией. Разбазарить такой отрыв практически невозможно, учитывая, что впереди у сборной не только Бельгия и Шотландия, но и Сан-Марино с Кипром.
Даже для российских футболистов это недосягаемая планка: если проиграть шотландцам, останется набрать в трёх играх всего четыре очка. Так что слова Станислава Черчесова о том, что «в нашей группе всё впереди», очевидно, вызваны необходимостью не дать игрокам расслабиться. Или он имел в виду нечто другое...
Есть ли смысл бороться? Ещё какой!
Плох тот солдат, который не хочет стать генералом, тем более сборной России делать здесь больше нечего. Остаётся бороться с прицелом на первую строчку – набирать максимум очков, улучшать разницу забитых и пропущенных, а дальше пытаться обыграть Бельгию дома.
Это, мягко скажем, маловероятно, но усилия в оставшихся турах могут пойти на пользу и в том случае, если Бельгия всё-таки окажется первой. При жеребьёвке финальной части Евро-2020 в корзину 1 попадают шесть победителей своих групп с лучшей статистикой. В корзину 2 отправляются 4 остальных победителя – и два лучших вторых места отбора.
То есть количество очков и дополнительные показатели даже на втором месте смогут существенно облегчить жизнь команде Черчесова следующим летом. И здесь ещё одна хорошая новость – пока что мы уступаем только Франции (да и то из-за одного забитого мяча). Осталось удержать нынешний темп.
Конечно, нам повезло с хромой Шотландией и дерзким, но неопытным Казахстаном. Только вот когда-то сборная России не умела пользоваться даже самыми щедрыми подарками футбольной судьбы.
Возвращение в «Лужники»
Последний раз на самой статусной российской арене сборная играла против Испании на уже легендарном Чемпионате мира. Это хороший повод собраться для столичных болельщиков после затяжной серии провинциальных матчей. Тем более игра на таком стадионе наверняка дополнительная мотивация и для самих футболистов, потому что атмосферу «Лужников» переплюнуть в Саранке или Калининграде, при всём уважении, невозможно.
- Это особенный стадион, можно сказать, олицетворение сборной. Хотел бы призвать всех болельщиков прийти на матч. Надеюсь, фактор "Лужников" нам поможет, - сказал Дзюба перед тем, как размазать критиков Лунёва на предматчевой пресс-конференции.
Наверное, нападающий «Зенита» единственный человек, который более удачно подходит под определение «олицетворение сборной», чем главный стадион страны. После той самой победы в 1/8 финала Артёма болельщики полюбили ещё сильнее.
?+?=?? pic.twitter.com/Hy5tI36Jij— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2019
Увидим ли мы Соболева? Скорее всего, нет
Наконец-то Черчесов обратил внимание на главного героя текущей бомбардирской гонки и вызвал в национальную команду Александра Соболева, наколотившего за «Крылья» уже 10 мячей. Правда, ехать Соболеву пришлось всё же окольным путём – сначала главный тренер сделал выбор в пользу Смолова, но тот получил травму.
На поле Александра Соболева, мы, увы, почти наверняка не увидим. Первый вызов в сборную Черчесова можно смело считать побывкой: игрок просто привыкает к требованиям наставника, тренировочному процессу и тактике. Хотя тот же рекордсмен чешской лиги Николай Комличенко просидел в запасе уже два сбора.
Аналогичная ситуация и с защитником Чистяковым из «Ростова». Но его появления в составе национальной команды болельщики по известным причинам ждут не так страстно.
Чего ждать от соперника?
В Глазго против Шотландии было совсем не просто, но вряд ли британцы предложат что-нибудь интереснее того, с чем команда России уже справилась. Снова очевидный перекос на левый фланг, где играют Робертсон из «Ливерпуля» и Фрэйзер из «Борнмута», и забросы, в которых мы всё равно (спасибо, Дзюба!) лучше. Кстати, с мощного левого края пришёл к нам пропущенный гол, но в общем и целом Марио справлялся – и даже показал приличные цифры по единоборствам с представителем АПЛ.
Дома, мы имеем право надеяться, будет ещё лучше. Потому что не только «Лужники» и под сто тысяч болельщиков, но и уверенность в собственных силах – команда уже наверняка знает, что сильнее этого противника.
Главное, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность: нечто похожее было в прошлой игре против Казахстана.
Но разве Черчесов позволит второй раз подряд?
Фото: РФС, РИА Новости