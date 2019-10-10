Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев впервые вызван в сборную России.
Если нападающий появится на поле в матче с Шотландией, сыграет ставка с коэффициентом 5.80 (16% вероятности). На то, что Соболев не сыграет с шотландцами, можно поставить за 1.10 (84%).
При этом гол нападающего в сегодняшнем матче оценивается относительно невысоким коэффициентом 2.64.
После 12-ти туров РПЛ Соболев вместе с Эльдором Шомуродовым из "Ростова" лидирует в гонке бомбардиров. Форварды забили по 10 голов.
Матч Россия — Шотландия пройдет 10 октября в "Лужниках". Начало — 21:45 мск.
Sport24
Букмекеры оценили шансы Соболева сыграть с Шотландией
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