Букмекеры оценили шансы Соболева сыграть с Шотландией

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев впервые вызван в сборную России.Если нападающий появится на поле в матче с Шотландией, сыграет ставка с коэффициентом 5.80 (16% вероятности). На то, что Соболев не сыграет с шотландцами, можно поставить за 1.10 (84%).При этом гол нападающего в сегодняшнем матче оценивается относительно невысоким коэффициентом 2.64.После 12-ти туров РПЛ Соболев вместе с Эльдором Шомуродовым из "Ростова" лидирует в гонке бомбардиров. Форварды забили по 10 голов.Матч Россия — Шотландия пройдет 10 октября в "Лужниках". Начало — 21:45 мск.