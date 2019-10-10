Чеферин: верим в вашу страну, в страсть к футболу. Европа без России — не Европа

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о российском футболе, а также объяснил, почему России доверяют проводить соревнования высокого масштаба. В 2021 году в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов."Уверен, что Россия завоевала сердца футбольных фанатов со всего мира во время чемпионата мира 2018 года. После мундиаля Россия стала более открытой страной, которая готова к организации соревнований на высочайшем уровне. И изменилось восприятие России во всем мире после этого турнира. Не хочу обидеть коллег из других федераций, но только футбол способен на такое.В следующем году мы приедем в Петербург на чемпионат Европы. Потом привезем финал Лиги чемпионов.Почему мы проводим соревнования такого масштаба в России? Все очень просто. Мы верим в вашу страну, в страсть к футболу, в стремление организовать мероприятие такого масштаба на хорошем уровне. У вас большой потенциал в развитии. Мы европейская организация, и без России здесь никуда. Европа без России — не Европа", — сказал президент УЕФА Александер Чеферин в рамках пленарного заседания "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом" на форуме "Россия — спортивная держава".