Уткин: надеюсь, Россия и Украина встретятся на Евро

Журналист и блогер Василий Уткин в передаче "Футбольный клуб" поделился мнением о возможной встрече сборных России и Украины на Евро-2020.



"Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только запомните, что я это сейчас говорю, в октябре. Сейчас очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта скверная и чудовищная братоубийственная война.



Я верю, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить [страны]. Конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны. Уж если встретятся, особенно в плей-офф, тогда уж точно эта встреча произойдет. Тогда к этому все отнесутся очень серьезно, поэтому ничего не произойдет. Все поймут, что даже в ситуации большого эмоционального накала вполне возможно играть в футбол и находить общий язык", — сказал Уткин.