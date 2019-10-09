Светлаков вместе с 6-летним сыном записал видео в поддержку сборной России

"На легендарном стадионе "Лужники" состоится крутейшее событие: сборная России будет играть… С кем будет играть?" — обратился Светлаков к своему сыну на видео.
"С Шотландией", — ответил мальчик.
"С Шотландией! — продолжил Сергей. — У наших есть шанс пройти досрочно на чемпионат Европы".
После этого Светлаков снова задал вопрос сыну: "А вот ты, человек, скажи мне, пожалуйста, чем ты готов пожертвовать, чтобы попасть на стадион и посмотреть вживую?"
"250 рублей — вот они", — ответил ребенок, показав деньги на камеру и отметив: это все, что дала ему мама.
"Давай сюда! — воскликнул Светлаков. — Пойдем и поболеем безвозмездно, абсолютно от чистого сердца. Пускай нам всем повезет, пускай будет полный стадион, и мы просто ушатаем шотландцев, пускай и в шотландскую погоду! Увидимся на стадионе!"