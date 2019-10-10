Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец поделилась эмоциями от победы сборной России над Шотландией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
"Ребята молодцы, такая отличная победа, выиграли шотландцев. Во втором тайме играли в свое удовольствие, показали красивый футбол! Браво нашей команде! Это достойная победа, впереди еще важные матчи", - цитирует Голодец Sport24.ru.
Голодец: во втором тайме матча с Шотландией играли в свое удовольствие
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