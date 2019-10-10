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Черчесов: когда со стандарта забили, намного легче стало

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над Шотландией (4:0).
Фото: ТАСС
"Показалось, что в первом тайме сборная России играла немного академично? Со словом "академично" — не согласен! Мы старались нагнетать. Но соглашусь — и в перерыве подсказал ребятам, что в середине не нужны одна-две лишние передачи. Лучше отдавать сразу в те зоны, где опаснее.

Что касается изменений в игре во второй половине — дело в том, что у каждой команды есть свои проблемы. Когда у Шотландии сзади оголено, если они некомпактны, в обороне действуют неудачно. Мы мяч специально им не отдавали, но быстрые атаки хорошо реализовали. Тем более когда со стандарта забили, намного легче стало", - цитирует Черчесова "Чемпионат".


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Теги: Черчесов Сборная России Сборная Шотландии
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