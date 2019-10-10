Червиченко - о победе сборной России: ребята - молодцы!

Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Шотландии (4:0) в 7-м туре отборочного турнира Евро-2020. Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью дляпрокомментировал итоги игры сборной России против сборной Шотландии (4:0) в 7-м туре отборочного турнира Евро-2020.

Фото: Eurosport

- Об игре:



В первом тайме шотландцы оборонялись довольно хорошо, да и вообще перед такими матчами есть ощущение, что ты будешь постоянно бегать, обстреливать все штанги, а в итоге получишь "дурака" и не сможешь сравнять, такое бывало. Но во втором тайме этот пузырь прорвался, а дальше как из рога изобилия, ребята - молодцы! Думаю, что человек 5-6 из нашей сборной уже находятся на хорошем европейском уровне, они явно выделяются и дают результат как своей сборной, так и своим клубам.



- О лидерах сборной России:



Роль личности в истории и в футболе очень важна, на мой взгляд. Если посмотреть на достижения разных команд, у заметного большинства были ярковыраженные лидеры, которые вели свой коллектив к победам, иногда чуть ли не в одиночку творивших историю. Марадона, Зидан, даже сборная Украины некоторые время назад держалась на Шевченко, остальные в основном играли в подыгрыше.



Я думаю, что у каждой команды обязательно должен быть лидер, но ещё желательно чтобы лидер был не только на поле, но и за его пределами, во всех аспектах жизни коллектива в целом. Не тот кто тянет одеяло на себя, а для кого важнее команда, кто может пошутить и разрядить обстановку. И всё это удаётся Артёму Дзюбе. Хотя он не единственный лидер, есть ещё и Георгий Джикия, да и вообще духовых ребят у нас хватает. А так, я не могу сказать что от Дзюбы больше пользы на поле, чем от Джикии. Даже сегодня Георгий вложился в победу не меньше Артёма. Вообще было ощущение, что Гильерме попросит Джикию хоть кого-то из соперников пропустить к воротам, чтобы совсем не замёрзнуть.



- О вероятном выходе на Евро-2020 после матча против Кипра:



Команды такого типа всегда довольно непросты. Наши клубы уже как-то терпели фиаско от кипрских. Но учитывая состояние нашей сборной сегодня, думаю, киприотов мы должны выносить. Может, конечно, не так роскошно как сегодня, но обыгрывать обязаны, и это, скорее всего, так произойдёт.



- О борьбе с Бельгией за первое место в турнирной таблице:



Это борьба важна для нашей сборной с точки зрения определения себя и своего места в мировом футболе. Понятно что по всем критериям бельгийцам мы уступаем, но тем приятнее будет их обыграть. Это сверхпринципиальное противостояние, особенно для игроков поколения Баринова и Головина, которые уже идут по более успешному пути, чем предыдущее поколение, которое не на каждый большой турнир в итоге отбиралось. Надеюсь, такой период в нашей истории уже позади и возврата к нему не будет. А для закрепления нужно обыгрывать и самых лучших. Только жаль, что наши футболисты практически не играют в топ-чемпионатах, но, думаю, скоро вернётся то время, когда отечественных футболистов будут больше покупать топовые клубы Европы.