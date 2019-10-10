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Кирьяков: Россия может побороться с Бельгией за первое место

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Шотландии (4:0) в 7-м туре отборочного турнира Евро-2020.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
- Об игре:

Я предполагал что в первом тайме могут возникнуть проблемы у чужих ворот, хотя были они и не столь серьёзны, но насыщенную оборону соперника было непросто взломать. Мы контролировали мяч, владели территорией, которую, нужно отметить, отдал нам соперник. Ну и при большом скоплении игроков перед штрафной площадью нам не хватало креативности и индивидуальных действий. Вроде всё делали правильно, но в завершающей фазе атак немного не хватало точности.

А во втором тайме было понятно, что шотландцы, много бегавшие без мяча, рано или поздно должны были посыпаться. Нужен был гол, и он пришёл после стандарта, когда Дзюба продавил в своём стиле. После этого нашей сборной стало куда проще, соперник сильно сдал, тут же пропустил второй мяч, а потом и ещё два. Проблемы сборной Шотландии не умоляют достоинств наших ребят, которые очень серьёзно и профессионально подошли к этому матчу, заработав заслуженные 3 очка.

- О лидерских качествах Артёма Дзюбы:

Он важен для команды со всех точек зрения. Дзюба - лидер на поле и за его пределами, который ведёт товарищей вперёд. Даже сегодня, когда была непростая ситуация и нужен был первый гол, именно он проявил себя как лидер, за счёт давления на соперника и умения вколотив мяч в сетку. Это был очень важный мяч, да и в своём втором голе он проявил бойцовских характер. Дзюба по праву носит капитанскую повязку.

- О вероятном выходе на Евро-2020 после матча против Кипра:

У нас сейчас серьёзная серия из шести побед подряд, и Станислав Саламович не даст расслабиться ребятам. Нужно ставить точку в этом цикле и обеспечить себе участие на Евро-2020. А после этого наступит момент принципиальности, т.е. борьбы за первое место в группе с бельгийцами, и здесь тоже нужно будет постараться добиться максимального результата, это довольно важный момент.

Сборная России показывает сильный уровень и игру, так что всё возможно. Если я не ошибаюсь, бельгийцы по-прежнему первые в рейтинге сборных ФИФА, и нужно в очном поединке с топовой сборной проявить себя. Результаты и игра в предыдущих матчах показывают, что сборная России может побороться с Бельгией.


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Теги: Кирьяков Сборная Шотландии Сборная Бельгии Сборная России
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