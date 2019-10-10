Кирьяков: Россия может побороться с Бельгией за первое место

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры сборной России против сборной Шотландии (4:0) в 7-м туре отборочного турнира Евро-2020.



Фото: ПФК "Арсенал Тула"