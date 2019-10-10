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Оздоев: дома мы не можем не играть хорошо, нас на руках несут вперёд

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев, забивший второй гол в победном матче квалификации к Евро-2020 против Шотландии (4:0), рассказал о причинах успеха.
Фото: Rusfootball.info
– Почему ничего не получалось в первом тайме?

– Почему ничего не получалось? Шотландия тоже не слабая сборная. Мы контролировали игру, они низко и компактно сидели. Были моменты, когда мы выходили через фланги, но чуть не хватало фарта, чтобы завершить. Во втором тайме они раскрылись, а мы забили быстрый гол, он дал результат.

– Эта Шотландия сильно отличалась от той, с которой встречались месяц назад?

– Нет, идентичная команда. Мы там тоже играли хорошо, а дома у нас нет шансов играть по-другому. Нас поддерживает вся страна, стадион заполнен, нас несут на руках вперёд

– Повлияло ли на настрой то, что после победы Кипра не могли оформить выход на Евро сегодня?

– Просто узнали, что Кипр выиграл. Мы не смотрим, как играют другие. Главное – набирать свои очки.

– Расскажите о своём голе.

– Пробил, а там попал как попал. Это один из самых красивых голов в карьере? Возможно.

– Перед перерывом Мирослав Ромащенко давал вам указания, после гола вы побежали к нему. О чём шла речь?

– Он говорил, что надо прибавить в темпе. Тяжело это сделать, когда команда низко сидит, пытались взламывать их через фланги. Они ждали нашей потери, чтобы выбежать в контратаку. Юрич правильно донёс, что надо было сделать, и мы это сделали.

– У Головина плохи дела в клубе, зато в сборной всё хорошо. Другая атмосфера?

– Саша – прекрасный игрок. Он отдаёт, забивает. В целом у команды какой-то кризис был. Думаю, они выберутся. В «Монако» не просто так берут

– Вашим напарником был не Зобнин, а Баринов, как игралось с ним?

– Игра показала, что Баринов хороший игрок, с ним приятно играть, как и с Ромой, как и с любым другим игроком сборной. В неё вызываются лучшие, каждый достоин играть. Мы уже на Евро? Нет, надо набирать очки, – приводит слова Оздоева корреспондент Rusfootball.info.



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Теги: Оздоев Сборная России Сборная Шотландии Головин Rвидео
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