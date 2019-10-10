Дзюба: для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов

Нападающий сборной России Артём Дзюба , оформивший дубль в игре против команды Шотландии (4:0), прокомментировал итоги матча и пошутил, что хотел бы заставить петь гимн всю команду

Фото: Rusfootball.info

- Первый тайм получился не очень, а второй был очень хороший, качественный. Для нас это важная победа, так как Кипр выиграл неожиданно для меня. Я думал, вничью сыграют.



Хочу сказать огромное спасибо болельщикам. Удовольствие играть при таком количестве зрителей. Во время исполнения гимна понял одно: для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов.



Сегодня осознал это, когда пел весь стадион, и ты поешь вместе с ним, - это непередаваемые ощущения, на всю жизнь. Ещё бы всю команду заставить петь — вообще было бы круто. Марио заставить петь, но он вообще бедный, будет со шпаргалкой.



- Во втором тайме Россия прибавила или Шотландия подсела?



Да что вы за люди такие?! Конечно, Россия прибавила. Мы так часто выигрываем 4:0? Думаете, наверное, что шотландцы подсели, рассыпались, и тут неожиданно мы? Такие матчи вскрывает гол. Шотландцы приехали играть от обороны и ловить на контратаках.



Первый тайм мы провели не совсем качественно — не выполнили установку, должны были играть низом, у нас есть исполнители, которые должны были вскрывать фланги. А вместо этого мы удлиняли передачи. Нам не хватало движения. Наша сила в единстве, мы должны переключать скорости. У нас нет тех качеств, чтобы вскрывать за счёт класса, на первой второй скорости.



В перерыве мы поговорили между собой, добавили, а после гола почувствовали уверенность в своих силах, у нас начало всё получаться. 4:0 — это очень уверенно.



«Лужники» — олицетворение нашей сборной, тут играть огромное удовольствие — отличное поле, болельщики, спасибо всем за организацию этой игры.



У Захави (нападающий сборной Израиля опережает Артёма Дзюбу по числу голов в отборочном этапе Евро-2020, прим. Rusfootball.info) десять голов? Он опять что ли забил?! Что он ест? Я вообще поражаюсь.



Но задачи стать лучшим бомбардиром нет, задача — чтобы сборная попала на Евро, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info



