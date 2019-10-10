Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался о победе сборной России над Шотландией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
"Стоило ли "Локомотиву" поставить матч с "Ювентусом" на Лужники? Наши решения не пересматриваются. Что касается Баринова, то он наша гордость! Приятно видеть его игру. Не знаю, становится ли он основным опорником сборной, это вопрос к Станиславу Саламычу", - цитирует Кикнадзе Sport24.ru.
Кикнадзе: Баринов - гордость "Локомотива"!
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