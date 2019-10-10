Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от сборной России (0:4) в матче отборочного турнира Евро-2020.
"Первый гол после углового был необязательным. Игра ускользнула от нас, игроки потеряли уверенность. Очень жаль, что так получилось.
Как вернуть уверенность? Теперь — только усердная работа и небольшие изменения в составе. Команды, с которыми мы играли — Бельгия, Россия — очень хорошие команды. Нужно теперь готовиться к тому, что ждет нас весной.
Я не буду прятаться за оправданиями — наши результаты ужасны. Все начинается с игроков — возможно, вы уже в игре видели наметки того, к чему мы пытаемся прийти.
Работа тренера Шотландии оказалась более тяжелой, чем думалось? Два крупных поражения подряд — это тяжело, конечно. Но я человек закаленный, поэтому продолжаем работать", - цитирует Кларка Sport24.ru.
Тренер сборной Шотландии: я не буду прятаться за оправданиями - наши результаты ужасны
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