Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча Россия — Шотландия в рамках отбора Евро-2020.
"Крупная победа, хороший результат при хорошем, прежде всего, втором тайме, где были забиты мячи. В первом немного не получалось взломать оборону соперника, поэтому и счет такой на табло был.
Во втором — удачный забитый мяч, шотландцы, можно сказать, рассыпались и поплыли по полю. И наши уже с позиции уверенности и силы могли забить и забивали. Я думаю, лучшими были Головин, Дзюба и Фернандес.
Дебют Комличенко? Ну, вышел при счете 4:0 на пять минут. Думаю, многие хотели бы увидеть его пораньше, но с другой стороны, мы же знаем, что всегда так. Ко многим так относятся: новеньких и молодых не бросают сразу в огонь, держат-придерживают. Тот же Соболев, который был вызван, даже в заявку не попал. Когда результат хороший — все сразу хорошо.
Было бы логично дать шанс молодым в оставшихся играх, почему бы и нет. У нас остались Сан-Марино, Кипр и Бельгия. В принципе, уже все ясно. И слишком там перестраивать не стоит. Ну, я говорю, это огромной роли не играет. Как мы сказали после жеребьевки, команды Бельгии и России выйдут", - цитирует Мостового Sport24.ru.
Мостовой: когда результат хороший - все сразу хорошо
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