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Кудряшов: не считаю, что этот отбор на Евро простой. Мы еще никуда не вышли

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал победу национальной команды над Шотландией.

— Думаю, что во втором тайме соперник позволил нам больше. Не знаю, с чем это связано, но появилось больше свободных зон, и мы ими воспользовались.

— Соперник был предсказуем?

— Тренерский штаб разбирает соперника, доносит то, на что стоит обратить внимание. Мы пытались надавить на слабые стороны.

— Как атмосфера?

— Приятно, что нас пришли поддержать в такую погоду. Поддержка чувствовалась, и хотелось порадовать болельщиков.

— Это один из самых простых отборов на Евро?

— Мы еще не отобрались — не считаю, что он простой. Мы детально разбираем соперников, тренеры детально доносят до нас сильные и слабые стороны. Не мое дело сравнивать, мое дело выходить и играть.

— Чтобы выйти на Евро, надо лишь зацепить ничью.

— Следующая игра через два дня, и надо побеждать, чтобы бороться за первое место в группе с Бельгией.

Sport24.ru


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Теги: Кудряшов Сборная России Сборная Шотландии
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