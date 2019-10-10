Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал победу национальной команды над Шотландией.
— Думаю, что во втором тайме соперник позволил нам больше. Не знаю, с чем это связано, но появилось больше свободных зон, и мы ими воспользовались.
— Соперник был предсказуем?
— Тренерский штаб разбирает соперника, доносит то, на что стоит обратить внимание. Мы пытались надавить на слабые стороны.
— Как атмосфера?
— Приятно, что нас пришли поддержать в такую погоду. Поддержка чувствовалась, и хотелось порадовать болельщиков.
— Это один из самых простых отборов на Евро?
— Мы еще не отобрались — не считаю, что он простой. Мы детально разбираем соперников, тренеры детально доносят до нас сильные и слабые стороны. Не мое дело сравнивать, мое дело выходить и играть.
— Чтобы выйти на Евро, надо лишь зацепить ничью.
— Следующая игра через два дня, и надо побеждать, чтобы бороться за первое место в группе с Бельгией.
Sport24.ru
Кудряшов: не считаю, что этот отбор на Евро простой. Мы еще никуда не вышли
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