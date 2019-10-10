Кудряшов: не считаю, что этот отбор на Евро простой. Мы еще никуда не вышли

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал победу национальной команды над Шотландией.— Думаю, что во втором тайме соперник позволил нам больше. Не знаю, с чем это связано, но появилось больше свободных зон, и мы ими воспользовались.— Тренерский штаб разбирает соперника, доносит то, на что стоит обратить внимание. Мы пытались надавить на слабые стороны.— Приятно, что нас пришли поддержать в такую погоду. Поддержка чувствовалась, и хотелось порадовать болельщиков.— Мы еще не отобрались — не считаю, что он простой. Мы детально разбираем соперников, тренеры детально доносят до нас сильные и слабые стороны. Не мое дело сравнивать, мое дело выходить и играть.— Следующая игра через два дня, и надо побеждать, чтобы бороться за первое место в группе с Бельгией.