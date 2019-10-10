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Бышовец: сборной России не стоит обольщаться победами над слабыми командами

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной России над Шотландией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

"Во втором тайме команда вышла совсем с другим настроем, главное, что увеличились скорости. Сборная Шотландии за весь матч не имела ни одного шанса, чтобы поразить наши ворота. Не надо обольщаться по поводу достигнутых побед, это победы над слабыми командами. Ни зависти, ни радости большой это не вызывает, думаю, что матч со сборной Кипра будет несколько сложнее.

Никто не сомневался в том, что у нас есть достаточно преимуществ перед шотландцами. Некоторое благодушие и недооценка в первом тайме не позволили забить. Сборная Шотландии качественно улучшила организацию игры по сравнению с первым матчем. В первом тайме было очень мало голевых моментов", — цитирует Бышовца ТАСС.


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Теги: Бышовец Сборная России Сборная Шотландии
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