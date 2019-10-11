Жирков сравнялся с Кержаковым по количеству матчей за сборную России

В четверг, 10 октября, состоялся матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия. Встреча прошла на стадионе "Лужники" в Москве и закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Фото: официальный сайт РФС