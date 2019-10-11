Для 36-летнего полузащитника сборной России Юрия Жиркова эта игра стала 91-й в составе национальной команды. По этому показателю Жирков догнал экс-форварда сборной Александра Кержакова.
Рекордсменом российской сборной по количеству матчей является Сергей Игнашевич, на счету которого 127 игр. Следом за ним расположились Игорь Акинфеев (111), Виктор Онопко (109) и Василий Березуцкий (101).
Жирков дебютировал за сборную в феврале 2005 года в товарищеском матче против Италии (0:2).
Sport24
Жирков сравнялся с Кержаковым по количеству матчей за сборную России
В четверг, 10 октября, состоялся матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия. Встреча прошла на стадионе "Лужники" в Москве и закончилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
Фото: официальный сайт РФС
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