Мартинес: сборная Бельгии сейчас лучше, чем на ЧМ в России

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (9:0). Бельгийцы, одержав семь побед в семи матчах в группе I, стали первой командой, завоевавшей путевку в финальную часть Евро-2020."Я очень доволен. Мы играли дисциплинированно, никто не начинал играть эгоистично, мы создали много моментов и забили очень хорошие голы. Наш следующий шаг — закончить на первом месте в группе, так как это имеет значение в дальнейшем.Мы сейчас лучше, чем были в России. У нас гораздо больше опыта. Дело не только в таланте, который у вас есть, но и в желании пожертвовать ради друг друга. Это может иметь значение, когда команды практически равны.Мы снова собираемся на еще один большой турнир. Каждый хочет побеждать и играть с той радостью, которую мы показываем сейчас. Надеемся, что при поддержке болельщиков мы сможем воплотить в жизнь нашу мечту", — сказал Мартинес.Напомним, на ЧМ-2018 сборная Бельгии завоевала бронзовые медали, переиграв в матче за третье место Англию (2:0).