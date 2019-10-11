Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Евро-2020

После очередных матчей квалификации Евро-2020 аналитики букмекерских обновили котировки на победителя турнира.Сборную России включили в топ-10 фаворитов. Россияне идут на девятом месте с коэффициентом 55.00 на победу.Главным претендентом на трофей эксперты считают сборную Англии, чья победа котируется за 5.50. На втором месте идет Франция с коэффициентом 6.00. Замыкают тройку Германия, Испания и Бельгия (по 7.50 на каждую сборную).Если чемпионат Европы выиграет сборная Украины, сыграет ставка с коэффициентом 100.00.Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кипра. Матч состоится 13 октября. Российским футболистам достаточно будет не проиграть в этой встрече, чтобы досрочно отобраться в финальную часть Евро-2020.