Сборная России по регби поблагодарила футболистов за "месть" Шотландии

Кажется, Россия и Шотландия в расчёте ? https://t.co/xXkZ2edLTp — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 10, 2019

"Теперь все в расчете", — говорится в официальном "твиттере" регбийной сборной России.Напомним, ранее национальная команда России по регби проиграла Шотландии в матче чемпионата мира (0:61).Футбольная сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав 18 очков. От лидирующей Бельгии подопечные Станислава Черчесова отстают на 3 очка.В следующем туре сборная России встретится с Кипром. Матч состоится 13 октября, начало – в 19:00 мск.