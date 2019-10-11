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Бубнов: сборная России не продемонстрировала качество игры все 90 минут

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал разгромную победу сборной России в матче 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 с Шотландией (4:0).
Фото: Sportbox
"Поскольку первый тайм в исполнении нашей команды получился не очень ярким, матч в целом назвать идеальным нельзя. Результат — да, а вот качество игры на протяжении всех 90 минут продемонстрировать не удалось. Зато отдельные футболисты провели матч на пять с плюсом, Артём Дзюба в первую очередь. Два гола и передача однозначно делают его лучшим на поле. Кроме того, шикарно смотрелся Александр Головин, забивший мяч и дирижировавший нашими атаками. Хорошо выглядел и Георгий Джикия, не давший многим выпадам шотландцев завершиться голами. Вся команда провела хороший матч, но этих троих стоит выделить.

Пусть сборной и не удалось досрочно завоевать путёвку в финальную часть, это лишь вопрос времени. Сразу не было переживаний за итоговое место, так как, кроме Бельгии, составить нам конкуренцию никто не мог. Тех же шотландцев считали претендентами на первые два места, а они ожиданий не оправдали. Теперь нам остаётся выиграть у Кипра, а затем побороться с Бельгией за лидерство в группе. Жаль лишь, что принципиальности этой встрече хватать не будет, ведь обе команды уже обеспечат себе выход. Хотя всё равно будет крайне любопытно проверить себя на фоне такого соперника, особенно если он отнесётся к матчу со всей серьёзностью", — приводит слова Бубнова Sportbox.


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Теги: Бубнов Сборная России Сборная Шотландии Чемпионат Европы
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