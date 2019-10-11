Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 сборной России и сборной Кипра. После победы над Шотландией россияне гарантируют себе путёвку на чемпионат Европы даже в случае ничьей.
"Игра против Кипра вызывает гораздо больше опасений, чем матч с Шотландией. Хотя сомнения могут иметь место практически перед любым матчем, игры сборных часто преподносят сюрпризы. Вторая встреча всегда получается тяжелее. Времени на подготовку будет меньше, чем перед встречей с шотландцами, нужно сохранить собранность. Кроме того, Кипр — очень колючая команда, от неё можно ожидать чего угодно", — цитируют Балахнина "Известия".
Матч Кипр — Россия будет проходить 13 октября, в воскресенье.
Баланхин: игра против Кипра вызывает гораздо больше опасений, чем с Шотландией
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