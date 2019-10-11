В. Березуцкий награжден за то, что провел более 100 матчей за сборную России

10 октября перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2022 Россия — Шотландия (4:0) на стадионе "Лужники" в Москве Российский футбольный союз при поддержке УЕФА провел торжественную церемонию награждения Василия Березуцкого как игрока, проведшего более ста матчей за национальную команду.