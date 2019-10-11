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В. Березуцкий награжден за то, что провел более 100 матчей за сборную России

10 октября перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2022 Россия — Шотландия (4:0) на стадионе "Лужники" в Москве Российский футбольный союз при поддержке УЕФА провел торжественную церемонию награждения Василия Березуцкого как игрока, проведшего более ста матчей за национальную команду.
7 июня 2003 года Березуцкий дебютировал в составе сборной России в матче против Швейцарии и выступал за национальную команду до октября 2016 года.

Всего за сборную России Василий провел 101 игру и забил 5 мячей. Является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Специальную медаль и памятный подарок УЕФА Березуцкому вручил генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

"Поздравляем нашего титулованного защитника, сейчас входящего в тренерский штаб "Витесса" с этим достижением и желаем успехов в тренерской работе!" — говорится на сайте РФС.


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Теги: Березуцкий В. Сборная России Чемпионат Европы
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