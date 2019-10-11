Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020 со счетом 9:0 заявил, что его национальная команда должна выиграть все матчи в группе.
"Я счастлив — мы прошли квалификацию, забили много голов, болельщики тоже счастливы. Но мы могли забить больше, так что присутствует небольшое разочарование по этому поводу. Теперь нам нужно набрать 30 очков из 30 в группе", — приводит слова Азара официальный сайт УЕФА.
Бельгийцы, одержав семь побед в семи матчах в группе I, стали первой командой, завоевавшей путевку в финальную часть Евро-2020. В этой же группе выступает сборная России.
Азар хочет, чтобы Бельгия набрала 30 очков из 30 в группе с Россией
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